Acidente de trânsito no Peru deixa 14 mortos

Um choque entre uma caminhonete e um caminhão no sul do Peru deixou 14 mortos, informou nesta quinta-feira (25) a polícia.

"São ao todo 14 pessoas falecidas e 4 feridas" pelo acidente, indicou um comunicado da polícia de Moquegua, região onde na noite de quarta-feira ocorreu o sinistro, cerca de 1.290 km ao sul de Lima.

Os feridos foram levados ao hospital regional de Moquegua.

De acordo com a imprensa, a caminhonete em que viajavam membros de um grupo musical e a cantora Muñequita Flor, da Bolívia, tinha como destino a cidade de Candarave, na região de Tacna (fronteira com o Chile), onde seria realizada uma apresentação em homenagem à Virgem das Mercês.

Por enquanto, as autoridades não informaram as causas do acidente.

O excesso de velocidade, o mau estado das estradas, a falta de sinalização e o pouco controle das autoridades são as principais causas das tragédias no trânsito no Peru.

Em 2024 foram registradas 3.173 mortes nas vias peruanas, segundo a polícia.

