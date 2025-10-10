Ceará registra novas notificações de intoxicação por metanol

Imagem de apoio ilustrativo. As amostras dos dois novos casos foram coletadas para análise laboratorial na Perícia Forense do Ceará (Pefoce) / Crédito: Mirelle Faleiro/Pefoce

Duas novas suspeitas de intoxicação por metanol foram notificadas em Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará. Em Juazeiro, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) investiga um caso que evoluiu para óbito. LEIA MAIS | Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol



Nesse sentido, a pasta recomenda que o paciente procure imediatamente uma unidade de saúde ao perceber piora ou persistência de um desses sinais, entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica.

Todos os seis casos notificados no Estado desde o último fim de semana , incluindo o óbito, foram descartados na tarde de quarta, 8, pela Sesa.

A pasta também afirma que monitora as notificações de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Ceará.



“As ocorrências estão sendo investigadas pelas equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, em articulação com as unidades hospitalares e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para confirmação laboratorial e identificação da possível origem da exposição”, comunica a Sesa.

Veja a cronologia dos casos notificados no Ceará:

Sábado (4)

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol em um paciente internado.

Domingo (5)

O segundo caso é notificado em Caucaia, de paciente atendido no Hospital Regional da Unimed, que comunicou oficialmente à Sesa às 12h

