Ampliação de abastecimento de água no CE deve beneficiar 1.728 famílias

O termo para ampliação de sistemas de abastecimento de água foi assinado nesta quinta-feira, 9 / Crédito: HELENE SANTOS/Casa Civil

O termo de compromisso relacionado à ampliação de sistemas de abastecimento de água a 22 municípios foi assinado nesta quinta-feira, 9, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A iniciativa deve atender 1.728 famílias em 23 comunidades rurais. A expansão, que integra parceria entre Estado, por meio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), prefeituras e associações, busca viabilizar a perfuração de poços profundos, além da instalação de estações de tratamento e abastecimento de água. O investimento é de R$ 1,4 milhão.

Desde 2023, a rede de abastecimento de água possui R$ 13,5 milhões investidos pelo Governo do Ceará. A parceria beneficiou mais de 230 mil pessoas em 136 municípios. “Ainda mais importante, essas famílias aprendem a administrar o próprio sistema de abastecimento. Elas são preparadas para administrar esse sistema e, portanto, têm ganho em cidadania e saúde”, afirma o governador Elmano de Freitas (PT), que conduziu a solenidade. Conta de água do cearense ficará 9,73% mais cara em novembro | LEIA MAIS

Ampliação de abastecimento de água no CE: veja os 22 municípios beneficiados Uma equipe técnica é disponibilizada pela Cagece, voltada ao levantamento da viabilidade de projetos para ampliação ou melhorias operacionais dos sistemas de abastecimento. A ação também disponibiliza materiais, como tubulações de 50mm, 75 mm e 100 mm.