Ampliação de abastecimento de água no CE deve beneficiar 1.728 famílias

Ampliação de abastecimento de água no CE deve beneficiar 1.728 famíliasAs comunidades beneficiadas estão na zona rural de 22 municípios cearenses; o termo foi assinado nesta quinta-feira, 9, em Fortaleza
O termo de compromisso relacionado à ampliação de sistemas de abastecimento de água a 22 municípios foi assinado nesta quinta-feira, 9, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A iniciativa deve atender 1.728 famílias em 23 comunidades rurais.
A expansão, que integra parceria entre Estado, por meio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), prefeituras e associações, busca viabilizar a perfuração de poços profundos, além da instalação de estações de tratamento e abastecimento de água. O investimento é de R$ 1,4 milhão.
Desde 2023, a rede de abastecimento de água possui R$ 13,5 milhões investidos pelo Governo do Ceará. A parceria beneficiou mais de 230 mil pessoas em 136 municípios.
“Ainda mais importante, essas famílias aprendem a administrar o próprio sistema de abastecimento. Elas são preparadas para administrar esse sistema e, portanto, têm ganho em cidadania e saúde”, afirma o governador Elmano de Freitas (PT), que conduziu a solenidade.
Ampliação de abastecimento de água no CE: veja os 22 municípios beneficiados
Uma equipe técnica é disponibilizada pela Cagece, voltada ao levantamento da viabilidade de projetos para ampliação ou melhorias operacionais dos sistemas de abastecimento. A ação também disponibiliza materiais, como tubulações de 50mm, 75 mm e 100 mm.
“A Cagece fornece materiais, as prefeituras entram com os serviços e o Sisar, junto com as comunidades, fazem o gerenciamento”, explica o diretor de Unidades de Negócios do Interior da Cagece, Carlos Salmito.
Para Manoel Gilmario Bezerra, 71, presidente da Associação Comunitária Conviver para Crescer, no distrito de Assunção, Cedro, as famílias contempladas “estão vibrando e aguardando” a nova etapa: “São mais de 100 famílias em diversas comunidades”.
22 municípios beneficiados
- Antonina do Norte
- Arneiroz
- Banabuiú
- Bela Cruz
- Capistrano
- Cedro
- Choró
- Forquilha
- Fortim
- Groaíras
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Itapajé
- Jaguaretama
- Meruoca
- Morrinhos
- Orós
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Tejuçuoca
