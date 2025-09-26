Motorromaria 2025: PRF faz 155 autos de infração, recolhe 33 veículos e 12 documentos

A 39ª Motorromaria de Fortaleza a Canindé reuniu 15 mil motocicletas / Crédito: Reprodução/ PRF

Durante a 39ª Motorromaria, entre Fortaleza e Canindé, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aplicou 155 autos de infração, com 33 veículos recolhidos e 12 documentos retidos. Ao longo do evento, que aconteceu no domingo, 21, aconteceu um acidente, sem óbitos.