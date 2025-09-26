Motorromaria 2025: PRF faz 155 autos de infração, recolhe 33 veículos e 12 documentos

Motorromaria 2025: PRF faz 155 autos de infração, recolhe 33 veículos e 12 documentosHouve registro de casos de descargas adulteradas, dispositivos anti-radar e atraso no licenciamento. Evento reuniu mais de 15 mil motociclistas
Durante a 39ª Motorromaria, entre Fortaleza e Canindé, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aplicou 155 autos de infração, com 33 veículos recolhidos e 12 documentos retidos.
Ao longo do evento, que aconteceu no domingo, 21, aconteceu um acidente, sem óbitos.
Missa realizada no Parque Rio Branco aborda relação da fé com a saúde mental; VEJA
Com isso, 365 pessoas e 380 veículos foram fiscalizados. Os dados também apontam 245 testes de etilômetro, que não resultaram em prisões.
Leia mais
Durante a comemoração, foram identificadas motocicletas com descargas adulteradas, dispositivos anti-radar, atraso no licenciamento e demais infrações de trânsito.
Motorromaria 2025: mais de 15 mil motociclistas participaram do evento anual
Segundo os organizadores, a celebração religiosa atraiu mais de 15 mil motociclistas que partiram da Lagoa do Tabapuá, em Caucaia, e seguiram em comboio até Canindé.
A partir da BR-020, o deslocamento ocorreu em sentido único, organizado pela PRF, que realizou o trabalho de batedor e o fechamento dos acessos laterais da rodovia.
A operação contou ainda com a participação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), responsável pela interdição da avenida Mister Hull até o acesso à BR-020.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) acompanhou a romaria com uma ambulância de prontidão e a Guarda Municipal de Canindé atuou no balizamento das ruas.
De acordo com a Polícia, a atuação da equipe, aliada à integração com outras instituições, reforçou o compromisso com a segurança viária.