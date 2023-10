Polícia Militar Ambiental inaugura base na Floresta Nacional do Araripe, no Cariri

O equipamento vai atuar no combate a crimes ambientais na Floresta Nacional do Araripe

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) inaugurou na manhã desta sexta-feira, 13, uma base na Floresta Nacional do Araripe, na região do Cariri. O local integra o município de Barbalha e é conhecido popularmente como “Casa do Guarda”.

Segundo o comandante do BPMA, Tenente Rodrigo Barbosa, o equipamento vai atuar no combate a crimes ambientais na Floresta, como a caça ilegal de animais silvestres e o desmatamento de áreas de proteção ambiental. Além disto, a base objetiva trazer maior segurança aos visitantes, como pesquisadores e pessoas que fazem trilhas.