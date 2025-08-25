Núcleos de Mediação Comunitária facilitam o acesso da população à Jusiça

Qualquer pessoa física ou juridica pode procurar atendimento nas 13 unidades espalhadas pelo Estado / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Com o objetivo de oferecer soluções pacíficas aos problemas cotidianos, o Programa Núcleos de Mediação Comunitária (Pronumec) tem ajudado milhares de cearenses a resolver impasses sem precisar recorrer ao Judiciário. O programa está presente em diversas cidades e conta com 180 mediadores voluntários que auxiliam na resolução dos mais diversos casos, promovendo o diálogo e a cultura de paz.

Criados em 2007, os Núcleos de Mediação Comunitária surgiram como uma alternativa eficaz para desburocratizar o acesso à justiça. Gerido pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o programa atua na resolução de conflitos familiares, de vizinhança, cobranças, dívidas, moradia, consumo, trabalhistas, entre outros. O principal objetivo dos Núcleos é oferecer uma solução rápida e pacífica aos problemas da população, sem que seja necessário recorrer ao sistema judicial.

Atualmente, o Pronumec dispõe de 13 Núcleos de Mediação, distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Pacatuba, Maracanaú, Sobral e Forquilha, além de um Núcleo Itinerante, que funciona em um ônibus adaptado para percorrer localidades sem unidades fixas. “Nós atuamos em comunidades muitas vezes distantes da atuação do Poder Judiciário. A mediação se insere justamente nesse contexto, buscando agilizar a solução de conflitos, desburocratizar o atendimento, garantir sigilo e promover uma abordagem informal”, explica o coordenador do Pronumec, o promotor de Justiça Saulo Moreira. Núcleo Central localizado no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O atendimento Qualquer pessoa física ou jurídica pode procurar atendimento nos Núcleos. O processo funciona da seguinte forma: Avaliação inicial: após o interessado procurar a unidade, é feita uma triagem para verificar se o caso pode ser resolvido diretamente ou se precisa de encaminhamento para outra instância. Pré-mediação com a primeira parte: caso seja possível o atendimento no Núcleo, é realizada uma pré-mediação em que todos os trâmites são explicados. Em seguida, é emitida uma carta-convite para que a outra parte também participe. Pré-mediação com a segunda parte: a outra parte recebe as mesmas orientações e, caso aceite, dá-se início ao processo. Mediação: com ambas as partes presentes, o mediador conduz a sessão para que se chegue a uma solução. Caso não haja acordo imediato, pode ser marcada nova reunião. Atendimento realizado no 15/08/2025 Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Segundo Saulo, é comum que, quando uma das partes toma conhecimento de que a outra procurou o serviço, ela mesma procure a outra parte para buscar uma solução do conflito, antes mesmo da intervenção formal do programa.

Capacitação dos mediadores Os mediadores voluntários são moradores das próprias comunidades, como estudantes, professores, aposentados, mecânicos e donas de casa. Não é exigida qualificação prévia; basta ser maior de 18 anos e ter interesse em colaborar. A formação é oferecida pelo MPCE, por meio de um curso gratuito dividido em duas etapas: 40 horas de aulas teóricas sobre técnicas de mediação e 60 horas de prática dentro dos Núcleos. Nessa fase, os participantes observam sessões e realizam mediações acompanhados por mediadores experientes. Os cursos costumam ser ofertados a cada três meses, de acordo com a necessidade de cada Núcleo.