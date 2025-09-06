Lotofácil de Independência: apostas em loterias de Fortaleza

Lotofácil de Independência: movimentação é intensa em loterias de Fortaleza no último dia de apostaCom o maior prêmio da modalidade, o sorteio de R$220 milhões não acumula e as apostas podem ser feitas até às 18h de sábado, 6
A 14° edição da Lotofácil da Independência vai sortear o maior prêmio da história, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio de R$ 220 milhões movimentou loterias de Fortaleza neste sábado, 6, e deve seguir com apostas até as 18h.
O concurso 3.480 da Lotofácil é especial e não acumula. O sorteio vai acontecer a partir das 20 horas.
Segundo Custódio Albano, vice-presidente de assuntos parlamentares da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot) e sócio da Loteria Sorte Mais Brasil, os três últimos dias de sorteio costumam ser os mais movimentados.
“Esse é o segundo prêmio mais esperado dos sorteios da Caixa, então costuma movimentar muito nas últimos dias. Muitas pessoas na manhã de hoje e ainda continuamos com vendas”, afirmou.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, para apostar as pessoas devem marcar entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis, com o valor inicial de R$3,50, em qualquer casa lotérica do País, pelo site da Loterias Online ou aplicativo oficial da Caixa.
É importante lembrar que o valor da premiação pode aumentar conforme o volume de jogos, já que o montante arrecadado será obrigatoriamente distribuído.
O proprietário da Loteria Aldeota, uma das maiores casas de venda de bolões de Fortaleza, Alessandro Montenegro, afirma que o fluxo de vendas nos últimos dias foi alto. “Cada dia que passa a movimentação vai aumentando. O brasileiro deixa as coisas para a última hora, então hoje a loteria passou o dia cheia”. A Loteria Aldeota afirma que deve estender o expediente até as 18h de hoje.
Experiência do apostador
Além das apostas presenciais, a modalidade online tem atraído jogadores. Yuri Gomes, de 24 anos, contou que, embora seja a primeira vez que tente a sorte na Lotofácil, já participou da Mega-Sena em outras ocasiões.
“É bem complicado conseguir ter os 15 números sorteados na Lotofácil. As chances são poucas, mas a gente sempre cria expectativas, faz planos com o dinheiro, pesquisa investimentos. Sonha. Pelo menos, se acontecer de ganhar, já tenho tudo planejado”, afirmou.
Para ele, o fato de o concurso não acumular aumenta a esperança de ser premiado. “A aposta online é muito tranquila, bem melhor do que enfrentar filas nas lotéricas em semanas de prêmios altos. Fiz um cadastro simples, com telefone, e-mail, CPF e nome. Depois é só escolher o jogo, marcar os números e pagar no cartão ou Pix, que foi a opção que usei. Tudo rápido e fácil”, relatou.