Lotofácil de Independência: apostas em loterias de Fortaleza

Apostadores fazem filas em casas lotéricas de Brasília. A Caixa Econômica Federal sorteia amanhã (12) a lotofácil da Independência. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A 14° edição da Lotofácil da Independência vai sortear o maior prêmio da história, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio de R$ 220 milhões movimentou loterias de Fortaleza neste sábado, 6, e deve seguir com apostas até as 18h. O concurso 3.480 da Lotofácil é especial e não acumula. O sorteio vai acontecer a partir das 20 horas.

Segundo Custódio Albano, vice-presidente de assuntos parlamentares da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot) e sócio da Loteria Sorte Mais Brasil, os três últimos dias de sorteio costumam ser os mais movimentados. “Esse é o segundo prêmio mais esperado dos sorteios da Caixa, então costuma movimentar muito nas últimos dias. Muitas pessoas na manhã de hoje e ainda continuamos com vendas”, afirmou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, para apostar as pessoas devem marcar entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis, com o valor inicial de R$3,50, em qualquer casa lotérica do País, pelo site da Loterias Online ou aplicativo oficial da Caixa. É importante lembrar que o valor da premiação pode aumentar conforme o volume de jogos, já que o montante arrecadado será obrigatoriamente distribuído.