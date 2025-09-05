Lotofácil da Independência 2025: saiba números mais sorteados

A Caixa Econômica Federal fará o sorteio da Lotofácil da Independência 2025 no sábado, 6, a partir das 20h. / Crédito: Divulgação/ Loteria Aldeota

A Lotofácil 3480, Lotofácil da Independência 2025, promete movimentar apostadores em todo o Brasil. O concurso especial das Loterias Caixa será realizado no sábado, 6 de setembro, às 20h com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Para quem acertar as 15 dezenas, o prêmio estimado é de R$ 220 milhões — o maior já ofertado na história da modalidade.

Números mais sorteados da Lotofácil

Criada em 2003, a Lotofácil já realizou milhares de concursos, e alguns números se destacam por terem sido sorteados com mais frequência. Segundo dados da Caixa, os campeões até agora são o número 20 (2.173 vezes), seguido pelo 10 (2.168 vezes) e pelo 25 (2.162 vezes). Outros números com grande recorrência incluem: 11 (2.143 vezes), 13 (2.120 vezes), 24 (2.115 vezes) e 14 (2.111 vezes). Na outra ponta, o número 16 é o que menos saiu, com 1.993 ocorrências, sendo o único abaixo de 2 mil sorteios registrados.

Veja a lista a seguir com o número de recorrências para cada número: 10 (2.168 vezes)



25 (2.162 vezes)



11 (2.143 vezes)



13 (2.120 vezes)



24 (2.115 vezes)



14 (2.111 vezes)



01 (2.103 vezes)



03 (2.101 vezes)



04 (2.098 vezes)



12 (2.093 vezes)



05 (2.090 vezes)



02 (2.083 vezes)



18 (2.082 vezes)



22 (2.080 vezes)

09 (2.078 vezes)



19 (2.072 vezes)



15 (2.066 vezes)



21 (2.066 vezes)



07 (2.050 vezes)



17 (2.047 vezes)



06 (2.045 vezes)



23 (2.034 vezes)



08 (2.012 vezes)



16 (1.993 vezes)

O último concurso, realizado no dia 26 de agosto, trouxe a seguinte combinação: 01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25

O diferencial do concurso da Independência Uma das grandes atrações da Lotofácil da Independência é que o prêmio principal não acumula. Se não houver ganhador na faixa de 15 acertos, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem 14 dezenas, e assim sucessivamente. Essa regra aumenta as chances de o prêmio ser efetivamente distribuído no próprio dia do sorteio.