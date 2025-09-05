Lotofácil da Independência 2025: saiba números mais sorteados

Lotofácil da Independência 2025: saiba os números mais sorteadosConcurso especial terá prêmio recorde de R$ 220 milhões e sorteio marcado para sábado, 6 de setembro, com transmissão ao vivo pela Caixa
A Lotofácil 3480, Lotofácil da Independência 2025, promete movimentar apostadores em todo o Brasil. O concurso especial das Loterias Caixa será realizado no sábado, 6 de setembro, às 20h com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
Para quem acertar as 15 dezenas, o prêmio estimado é de R$ 220 milhões — o maior já ofertado na história da modalidade.
Números mais sorteados da Lotofácil
Criada em 2003, a Lotofácil já realizou milhares de concursos, e alguns números se destacam por terem sido sorteados com mais frequência.
Segundo dados da Caixa, os campeões até agora são o número 20 (2.173 vezes), seguido pelo 10 (2.168 vezes) e pelo 25 (2.162 vezes).
Outros números com grande recorrência incluem: 11 (2.143 vezes), 13 (2.120 vezes), 24 (2.115 vezes) e 14 (2.111 vezes).
Na outra ponta, o número 16 é o que menos saiu, com 1.993 ocorrências, sendo o único abaixo de 2 mil sorteios registrados.
Veja a lista a seguir com o número de recorrências para cada número:
- 10 (2.168 vezes)
- 25 (2.162 vezes)
- 11 (2.143 vezes)
- 13 (2.120 vezes)
- 24 (2.115 vezes)
- 14 (2.111 vezes)
- 01 (2.103 vezes)
- 03 (2.101 vezes)
- 04 (2.098 vezes)
- 12 (2.093 vezes)
- 05 (2.090 vezes)
- 02 (2.083 vezes)
- 18 (2.082 vezes)
- 22 (2.080 vezes)
- 09 (2.078 vezes)
- 19 (2.072 vezes)
- 15 (2.066 vezes)
- 21 (2.066 vezes)
- 07 (2.050 vezes)
- 17 (2.047 vezes)
- 06 (2.045 vezes)
- 23 (2.034 vezes)
- 08 (2.012 vezes)
- 16 (1.993 vezes)
O último concurso, realizado no dia 26 de agosto, trouxe a seguinte combinação:
01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25
O diferencial do concurso da Independência
Uma das grandes atrações da Lotofácil da Independência é que o prêmio principal não acumula. Se não houver ganhador na faixa de 15 acertos, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem 14 dezenas, e assim sucessivamente.
Essa regra aumenta as chances de o prêmio ser efetivamente distribuído no próprio dia do sorteio.
Quanto custa apostar
Na Lotofácil, o jogador pode escolher de 15 a 20 dezenas entre os 25 números disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.
Já a máxima, de 20 dezenas, chega a R$ 54.264,00. Quanto mais números marcados, maiores as probabilidades de ganho, mas também mais alto o custo do jogo.
Onde e até quando apostar
As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia 6 de setembro em três canais: nas casas lotéricas de todo o país, no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS).
Desde o dia 27 de agosto, todas as apostas registradas nos canais oficiais já estão automaticamente direcionadas para o concurso especial da Independência.
Serviço – Lotofácil da Independência 2025
- Quando: 6 de setembro de 2025 (sábado)
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Onde assistir: canal da Caixa no YouTube
