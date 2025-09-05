Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil da Independência 2025: saiba números mais sorteados

Concurso especial terá prêmio recorde de R$ 220 milhões e sorteio marcado para sábado, 6 de setembro, com transmissão ao vivo pela Caixa
A Lotofácil 3480, Lotofácil da Independência 2025, promete movimentar apostadores em todo o Brasil. O concurso especial das Loterias Caixa será realizado no sábado, 6 de setembro, às 20h com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Para quem acertar as 15 dezenas, o prêmio estimado é de R$ 220 milhões — o maior já ofertado na história da modalidade.

Números mais sorteados da Lotofácil

Criada em 2003, a Lotofácil já realizou milhares de concursos, e alguns números se destacam por terem sido sorteados com mais frequência.

Segundo dados da Caixa, os campeões até agora são o número 20 (2.173 vezes), seguido pelo 10 (2.168 vezes) e pelo 25 (2.162 vezes).

Outros números com grande recorrência incluem: 11 (2.143 vezes), 13 (2.120 vezes), 24 (2.115 vezes) e 14 (2.111 vezes).

Na outra ponta, o número 16 é o que menos saiu, com 1.993 ocorrências, sendo o único abaixo de 2 mil sorteios registrados.

Veja a lista a seguir com o número de recorrências para cada número:

  • 10 (2.168 vezes)
  • 25 (2.162 vezes)
  • 11 (2.143 vezes)
  • 13 (2.120 vezes)
  • 24 (2.115 vezes)
  • 14 (2.111 vezes)
  • 01 (2.103 vezes)
  • 03 (2.101 vezes)
  • 04 (2.098 vezes)
  • 12 (2.093 vezes)
  • 05 (2.090 vezes)
  • 02 (2.083 vezes)
  • 18 (2.082 vezes)
  • 22 (2.080 vezes)
  • 09 (2.078 vezes)
  • 19 (2.072 vezes)
  • 15 (2.066 vezes)
  • 21 (2.066 vezes)
  • 07 (2.050 vezes)
  • 17 (2.047 vezes)
  • 06 (2.045 vezes)
  • 23 (2.034 vezes)
  • 08 (2.012 vezes)
  • 16 (1.993 vezes)

O último concurso, realizado no dia 26 de agosto, trouxe a seguinte combinação:

01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25

O diferencial do concurso da Independência

Uma das grandes atrações da Lotofácil da Independência é que o prêmio principal não acumula. Se não houver ganhador na faixa de 15 acertos, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem 14 dezenas, e assim sucessivamente.

Essa regra aumenta as chances de o prêmio ser efetivamente distribuído no próprio dia do sorteio.

Quanto custa apostar

Na Lotofácil, o jogador pode escolher de 15 a 20 dezenas entre os 25 números disponíveis no volante. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.

Já a máxima, de 20 dezenas, chega a R$ 54.264,00. Quanto mais números marcados, maiores as probabilidades de ganho, mas também mais alto o custo do jogo.

Onde e até quando apostar

As apostas podem ser feitas até as 19 horas do dia 6 de setembro em três canais: nas casas lotéricas de todo o país, no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS).

Desde o dia 27 de agosto, todas as apostas registradas nos canais oficiais já estão automaticamente direcionadas para o concurso especial da Independência.

Serviço – Lotofácil da Independência 2025

