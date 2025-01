Clínica Escola abre inscrição para atendimento psicológico gratuito durante o semestre

No mês dedicado à conscientização sobre a importância do cuidado com o bem-estar emocional, em alusão à campanha do Janeiro Branco, a Clínica Escola de Psicologia do Centro Universitário Estácio do Ceará, Unidade Via Corpvs oferece atendimento psicológico gratuito no semestre 2025.1 para a comunidade.

Para participar, o interessado deve realizar o cadastro no formulário de inscrição. A apresentação do documento oficial será exigida no dia agendado para a triagem. O serviço atende crianças, adolescentes e adultos, em consultas individuais, em grupo ou de casal.