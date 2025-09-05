Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arquibancada desaba em desfile cívico de Aratuba

O caso aconteceu nesta sexta-feira, 5, no município cearense. Em nota, a prefeitura ressaltou que todos foram atendidos pelos serviços de saúde
Penélope Menezes
Um desfile cívico realizado no município de Aratuba, a 124,15 km de Fortaleza, culminou na queda de uma arquibancada nesta sexta-feira, 5. Pessoas que estavam no local sofreram escoriações e ferimentos leves.

Em nota, a Prefeitura de Aratuba informou que ambulâncias foram acionadas para os feridos. “Todas as pessoas foram prontamente atendidas pelos serviços de saúde do município”, destaca.

A Sociedade Hospitalar Padre Dionísio realizou, até o momento, cerca de 20 atendimentos. Alguns feridos foram encaminhados a hospitais regionais para verificação de possíveis fraturas por meio de um Raio-X.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio às vítimas, além do atendimento de quatro médicos, mais de 10 enfermeiros e vários técnicos de enfermagem.

Arquibancada desaba em desfile cívico: veja registro do caso

A prefeitura, ainda por meio do comunicado, lamentou o ocorrido e afirma acompanhar a situação de perto, acrescentando que “todo o suporte hospitalar, psicológico e social será dado às vítimas”.


