Arquibancada desaba em desfile cívico de Aratuba

Arquibancada caiu durante desfile cívico em Aratuba nesta sexta-feira, 5 / Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um desfile cívico realizado no município de Aratuba, a 124,15 km de Fortaleza, culminou na queda de uma arquibancada nesta sexta-feira, 5. Pessoas que estavam no local sofreram escoriações e ferimentos leves. Em nota, a Prefeitura de Aratuba informou que ambulâncias foram acionadas para os feridos. “Todas as pessoas foram prontamente atendidas pelos serviços de saúde do município”, destaca.