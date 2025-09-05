Arquibancada desaba em desfile cívico de Aratuba

Arquibancada desaba em desfile cívico de AratubaO caso aconteceu nesta sexta-feira, 5, no município cearense. Em nota, a prefeitura ressaltou que todos foram atendidos pelos serviços de saúde
Um desfile cívico realizado no município de Aratuba, a 124,15 km de Fortaleza, culminou na queda de uma arquibancada nesta sexta-feira, 5. Pessoas que estavam no local sofreram escoriações e ferimentos leves.
Em nota, a Prefeitura de Aratuba informou que ambulâncias foram acionadas para os feridos. “Todas as pessoas foram prontamente atendidas pelos serviços de saúde do município”, destaca.
A Sociedade Hospitalar Padre Dionísio realizou, até o momento, cerca de 20 atendimentos. Alguns feridos foram encaminhados a hospitais regionais para verificação de possíveis fraturas por meio de um Raio-X.
A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio às vítimas, além do atendimento de quatro médicos, mais de 10 enfermeiros e vários técnicos de enfermagem.
Acidente com caminhão deixa homem ferido em Tianguá; VEJA vídeo
Arquibancada desaba em desfile cívico: veja registro do caso
A prefeitura, ainda por meio do comunicado, lamentou o ocorrido e afirma acompanhar a situação de perto, acrescentando que “todo o suporte hospitalar, psicológico e social será dado às vítimas”.
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente
Líder do CV em Maranguape é preso três dias após ser solto em operação que prendeu 39 faccionados | LEIA MAIS