Casal é condenado após manter mulher de 80 anos em condição análoga à escravidão em Fortaleza

Imagens da operação do Ministério Público do Trabalho mostraram a ação / Crédito: divulgação/ MPT

Duas pessoas foram condenados por manter uma mulher de 80 anos que trabalhava como doméstica em condição análoga à escravidão em Fortaleza. Decisão é da quinta turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). De acordo com Tribunal Regional Federal, os réus Maria Azevedo Benevides Militão e Militão Albuquerque e Sousa Filho foram condenados a penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 97 dias-multa.

As penas privativas de liberdade de ambos foram substituídas por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. A idosa trabalhava para a família há 40 anos e não recebia salário. A condenação foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta quinta-feira, 21. O parecer do Ministério Público Federal foi pela condenação. "A vítima é negra e tem quase 80 anos e vivia há cerca de quatro décadas na residência da família, em um quarto sem as mínimas condições dignas e razoáveis de moradia", divulgou o MPF. Ambos foram condenados pelo crime do Código Penal Brasileiro que trata o crime de redução à condição análoga à de escravo.

A idosa viveu 40 anos na residência e trabalhava em troca de comida e moradia Crédito: divulgação De acordo com o Ministério Público Federal, o caso foi descoberto após uma fiscalização realizada pela Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho no ano de 2023. O MPF no Ceará denunciou o casal nos crimes contra a liberdade pessoal, na redução a condição análoga à de escravo. Denúncia anônima motivou fiscalização O POVO teve acesso ao processo, que teve início a partir de uma denúncia anônima registrada na Central de Atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100/ ligue 180.

O casal chegou a ser absolvido pela 11ª Vara da Justiça Federal no Ceará, que alegou existir uma relação de afeto entre a vítima e os réus e de não haver restrição à locomoção da ex-funcionária. No entanto, a curadora que representava a idosa entrou com apelação. De acordo com a denúncia, havia jornada de 14 horas diárias, de domingo a domingo, ausência de pagamento de salários, férias e outros direitos trabalhistas. Parte da aposentadoria da idosa era retida pelos ex-patrões em conta conjunta e ela não possuía acesso. "A empregada doméstica foi encontrada desnutrida, com dentes apodrecidos, transtorno de ansiedade e possível depressão, dormindo em quarto afastado e pequeno, sem ter sequer uma cama - ela dormia em uma rede, ao lado de um varal para estender roupas, materiais de limpeza, máquina de lavar e gaiola de pássaros", informa o MPF.