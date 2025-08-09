Cearense pode entrar no Guinness Book como idosa mais velha do mundo

Cearense pode entrar no Guinness Book como idosa mais velha do mundoA idosa nasceu em 1908, no município de Morada Nova. Com 117 anos, ela pode quebrar o recorde de idosa mais velha do mundo, se aceita pelo Guinness Book
Imagine ter vivido duas grandes guerras mundiais, a corrida espacial, a queda do Muro de Berlim, o atentado do 11 de setembro e a pandemia de Covid-19. Tudo isso passou pelos olhos da moradanovense Gentílico de quem nasce na cidade de Morada Nova, município do Ceará.
Leonizia Pereira da Silva, cearense de 117 anos que pode entrar para o Guinness Book como a pessoa mais velha do mundo.
Recentemente, a idosa passou por uma internação no Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), após sofrer uma queda da própria altura e deslocar o ombro.
“Ela anda e, quando eu fui pegar a medicação na secretaria, minha mãe falou que (a encontrou) estava caída no chão. Então, não sabemos especificar como foi", conta a neta de Leonizia, Talane Sousa.
De acordo com a mulher, dona Ló disse que foi sentar na cadeira e não viu. A mãe de Talane havia ido ao banheiro e a deixou dormindo, mas, quando voltou, ela não estava mais na cama”. A centenária recebeu alta médica na última quarta-feira, 6, e seguirá com tratamento “conservador”.
"Hoje, avaliando os exames de controle, a gente verificou que não há indicação cirúrgica, o ombro está no local e na posição adequada. Ela vai de alta hospitalar usando apenas uma tipóia e medicação para controlar a dor”, disse o médico traumatologista, Eduardo Correia, em nota enviada à imprensa.
A idosa, que tem 12 netos, 11 bisnetos e 6 tataranetos, era comerciante de comida, e gostava muito de ir às vaquejadas. "Ela fala muito das vaquejadas, que se sentia muito realizada”, disse Talane.
Segundo a neta da idosa, Talane Sousa, dona Ló recebe benefício da Previdência Social — Renda Mensal Vitalícia — e possui documentos que comprovam a data de nascimento.
Como é o processo de inscrição no Guinness Book?
Para registrar um novo recorde no Guinness World Records, o usuário deve acessar o site oficial e verificar se o recorde já existe. Após isso, é preciso se cadastrar ou fazer login na plataforma, acessar o banco de dados e enviar o formulário de inscrição.
Após ter a inscrição aceita, o usuário receberá as diretrizes para a tentativa do recorde, incluindo os critérios e a documentação necessária.
Após a tentativa, o participante deverá enviar as evidências online para análise — que pode durar até 12 semanas — da equipe do Guinness.
Confira o top 5 de pessoas mais velhas vivas no Guinness Book:
- Ethel Caterham - Inglaterra
- Marie-Rose Tessier - França
- Naomi Whitehead - Estados Unidos
- Izabel Rosa Pereira - Brasil
- Lucia Laura Sangenito - Itália