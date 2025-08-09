Cearense pode entrar no Guinness Book como idosa mais velha do mundo

A idosa nasceu em 1908, no município de Morada Nova. Com 117 anos, ela pode quebrar o recorde de idosa mais velha do mundo, se aceita pelo Guinness Book

Imagine ter vivido duas grandes guerras mundiais, a corrida espacial, a queda do Muro de Berlim, o atentado do 11 de setembro e a pandemia de Covid-19 . Tudo isso passou pelos olhos da moradanovense Gentílico de quem nasce na cidade de Morada Nova, município do Ceará. Leonizia Pereira da Silva, cearense de 117 anos que pode entrar para o Guinness Book como a pessoa mais velha do mundo.

Recentemente, a idosa passou por uma internação no Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), após sofrer uma queda da própria altura e deslocar o ombro.

“Ela anda e, quando eu fui pegar a medicação na secretaria, minha mãe falou que (a encontrou) estava caída no chão. Então, não sabemos especificar como foi", conta a neta de Leonizia, Talane Sousa.

De acordo com a mulher, dona Ló disse que foi sentar na cadeira e não viu. A mãe de Talane havia ido ao banheiro e a deixou dormindo, mas, quando voltou, ela não estava mais na cama”. A centenária recebeu alta médica na última quarta-feira, 6, e seguirá com tratamento “conservador”.

"Hoje, avaliando os exames de controle, a gente verificou que não há indicação cirúrgica, o ombro está no local e na posição adequada. Ela vai de alta hospitalar usando apenas uma tipóia e medicação para controlar a dor”, disse o médico traumatologista, Eduardo Correia, em nota enviada à imprensa.