Arroz, farofa de cuscuz, ovo caipira e rapadura: essa era a dieta do homem mais velho do mundo

O filho de Seu João, o agente funerário Marcos Vinícius Marques Santos, 40, conta que ele era fazendeiro e criava gado, caprinos, ovelhas e outros animais. “Ele não vivia só do criar, também trabalhava com a compra e venda [de animais]. Não era daqueles fazendeiros ricos, mas também não tão pobre, vivia uma vida financeiramente razoável”.

Ocupando o posto de “ o homem mais velho do mundo ”, João Marinho Neto, 112, nasceu em 5 de outubro de 1912, em Maranguape , porém, se mudou para o município de Apuiarés para ser agricultor. A dieta à base de arroz, feijão, farofa de cuscuz e ovo caipira, com rapadura na sobremesa, o pouco consumo de remédios e o não uso de álccol e cigarro são explicados como possíveis motivos para a longevidade.

Pela idade já avançada e como os filhos não moravam por perto, houve a decisão foi de que Seu João viveria em um lar para idosos. “Nós damos uma certa assistência a ele [no lar de idosos]. Ele perdeu a visão muito cedo”.

No primeiro casamento, com Josefa Albano dos Santos, foram quatro filhos: Arilo, Raimundo, Fátima e Vanda, que faleceu ainda jovem. Já no segundo casamento, com Antônia Rodrigues de Moura, 60, teve três filhos: Marcos Vinícius, Jarbas e Conceição.

Marcos relata que em datas comemorativas, como o aniversário do pai, os filhos se reúnem no lar para idosos. “Somos todos muito unidos, conversamos bastante uns com os outros”.