Réus acusados de matar jovem que saía de igreja são condenados a 28 e 43 anos de prisão

Natany entrava no próprio carro e os criminosos chegaram armados e a levaram a um matagal, onde foi morta. O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro deste ano e o julgamento que condenou os três homens foi concluído nesta sexta-feira, 1º.

O crime de latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu em fevereiro deste ano na região do Sertão Central do Estado. A sentença foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá.

Francisco Teodósio Ramos Neto e Jardson do Nascimento Silva foram condenados a cumprir a pena de 28 anos e três meses, cada um, pelos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa, além do latrocínio.

O réu Francisco Márcio Freire foi sentenciado a 43 anos e dois meses de prisão pelos mesmos delitos e também por tentativa de estupro

Crime gerou comoção e revolta

A vítima havia saído da igreja onde congregava, em Quixeramobim, e estrava no próprio automóvel quando foi surpreendida pelo trio. Os homens se aproximaram do carro de forma separada e abordaram a moça juntos. Ela foi mantida dentro do veículo e os criminosos percorreram quilômetros até um matagal.