Caucaia recebe a 4º Conferência Estadual dos direitos das Pessoas LBGTQIA+ em agosto

Entre os dias 4 e 6 de agosto, a cidade de Caucaia sediará um dos eventos mais importantes do calendário da diversidade no Ceará : a 4ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ . Realizado no Sesc Iparana Ecoresort, o encontro tem como objetivo propor e construir políticas públicas que respeitem e garantam os direitos da população LGBTQIA+ no Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante os três dias de evento, a Sediv apresentará um pacote de ações estratégicas, entre elas: acordos interinstitucionais, iniciativas de educação inclusiva em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), e a apresentação da Casa de Acolhimento LGBTI+, espaço pioneiro de proteção e cuidado. Também será anunciada a participação em pesquisas realizadas com o apoio do Banco Mundial, voltadas à produção de dados e à superação de desigualdades estruturais.

A programação contará ainda com nomes de destaque nacional e internacional, como Symmy Larrat, secretária nacional dos Direitos LGBTQIA+; Cecília Froemming, coordenadora-geral de Promoção dos Direitos LGBTQIA+; e Mariah Gonzaga, pesquisadora do Banco Mundial, responsável pelo estudo econômico sobre a exclusão LGBTI+ no Brasil.

Entre os destaques está a palestra magna sobre a Política Nacional LGBTQIA+, que discutirá as diretrizes em construção pelo governo federal para o enfrentamento à LGBTfobia no país.

Diversas instituições também marcarão presença na conferência, incluindo o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça do Ceará, Procuradoria-Geral do Estado, Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Ceará (IFCE), além de secretarias estaduais e coordenadorias municipais de diversidade de mais de dez municípios cearenses.