Brasil e ONU discutem alternativas para hospedagens na COP30

Diante da alta de preços de hotéis em Belém, no Pará,

“O plano de acomodação está sendo implementado em fases, com prioridade, nesta etapa, para as delegações que participarão diretamente das negociações oficiais da COP30”, explicou.

O órgão da Presidência é o responsável pelas questões estruturais do evento.

“A Secretaria Extraordinária da COP30 reitera seu compromisso com a realização de uma conferência climática ampla, inclusiva e acessível”, afirmou em comunicado.

A Secretaria Extraordinária da COP30, ligada à Casa Civil da Presidência da República, informou que uma reunião está marcada para o próximo dia 11 de agosto, que contará com representantes do escritório do clima das Nações Unidas para tratar de temas como acomodação, transporte, segurança, alimentação e outros “aspectos essenciais para o sucesso da conferência”.

Preços

Segundo a secretaria, atualmente, estão disponíveis 2,5 mil quartos individuais com tarifas fixadas entre US$ 100 e US$ 600, estruturada da seguinte forma:

- 15 quartos individuais por delegação foram reservados para 73 países classificados pelas Nações Unidas como Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEIDs), com tarifas entre US$ 100 e US$ 200;

- 10 quartos individuais por delegação - com tarifas entre US$ 220 e US$ 600 - foram disponibilizados para os demais países.