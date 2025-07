Caminhão com 145 kg de drogas escondidos em caixas de ovos é apreendido no Ceará

Um caminhão que transportava 145 kg de drogas, armas de fogo e munições foi interceptado pelo Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Nova Russas, na última sexta-feira, 25.

Conforme a PMCE, as equipes receberam informações do Serviço de Inteligência (SI) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), de que uma carga de drogas, oriunda do Rio de Janeiro, estaria a caminho do Ceará, com destino ao bairro Alto da Boa Vista, em Nova Russas.