Empresa de alimentos abre mais de 50 vagas de emprego no Ceará; veja cargos

Está presente em Fortaleza e na Região Metropolitana, com unidades em Aquiraz, Ubajara, Paracuru, Maranguape e São Gonçalo do Amarante / Crédito: ANDERSON GAMA/DIVULGAÇÃO

A Companhia de Alimentos do Nordeste (Cialne) está com mais de 50 vagas abertas em setores produtivos, operacionais e administrativos. Confira mais abaixo os cargos disponíveis.

Fundada em 1966 por Francisco de Araújo Carneiro (Dico Carneiro), a companhia de alimentos conta com quase seis décadas de história, 27 unidades de produção, nove integrados e cerca de 1.146 empregos diretos, além de manter dezenas de parcerias com produtores e cooperativas. Ivan Peruzzo, CEO da Cialne, reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento do Estado, com a geração de postos de trabalho como centro do propósito. “Mais do que ampliar nossa força produtiva, queremos seguir contribuindo para o desenvolvimento do Ceará, oferecendo oportunidades reais de crescimento para os profissionais da região."