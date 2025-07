"Sai do altíssimo para alto", diz Elmano sobre redução de homicídios no Ceará

De janeiro a junho de 2025, foram registrados 1.429 assassinatos no Estado

“Como é uma redução em cima de uma violência altíssima, a gente sai do altíssimo para alto. Então, ainda é muito insatisfatório o que a gente tem de resultado no Ceará e eu vou continuar trabalhando muito para melhorar ainda mais esses índices”, disse em entrevista à rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 15.

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou a redução de 16,6% dos homicídios no Ceará , quando comparados os primeiros semestres de 2024 e 2025. Para ele, o número foi de “altíssimo para alto” e índices continuam "insatisfatórios".

Segundo o governador, uma das partes do plano para melhorar os índices continua sendo intensificar os investimentos em pessoal . “Se nós fizemos uma parte do trabalho aumentando o número de policiais, de hora extra, da Polícia Civil, e reduziu, fico imaginando que se eu aumentar essa ação vou ter um resultado ainda maior”, afirma.

De janeiro a junho de 2025, foram registrados 1.429 assassinatos no Estado. Isso corresponde a uma média de 7,93 crimes letais por dia. Já no primeiro semestre de 2024, foram 1.714 crimes na estatística que soma homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte .

“Tenho a convicção que preciso ter uma Polícia Civil com o dobro do que eu encontrei em 2023. Para nós termos além desse aparato repressivo da Polícia Militar, que é muito importante, um trabalho de investigação para poder encontrar quem de fato está comandando de casa de luxo a ação criminosa do tráfico, que é o que gera esses homicídios”, afirma.