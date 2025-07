Caucaia: duas pessoas morrem por afogamento na praia da Tabuba nesta segunda-feira, 7

Foto de apoio ilustrativo da região da Tabuba: duas pessoas morrem afogadas em Caucaia, nesta segunda-feira, 7 / Crédito: Aurelio Alves

Dois corpos foram encontrados boiando no mar da praia de Tabuba, município de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) nesta segunda-feira, 7.



Além disso, a Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que não houve registro de acionamento da equipe de guarda-vidas para ocorrência. As autoridades competentes acompanham o caso, com a adoção dos procedimentos cabíveis. Bombeiros salvam 331 vidas de afogamentos em 2025, no Ceará O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE) registrou 331 salvamentos de vidas de afogamento em 2025, no período de janeiro a maio de 2025. O número representa uma queda de 20% em relação a 2024 (416 ocorrências).