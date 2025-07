O pet sumiu? Parceria entre rede de farmácias e app visa ampliar buscas

Com a ação, clientes da rede Pague Menos e Extrafarma poderão acessar gratuitamente a plataforma Viu Meu Pet por meio de QR Codes presentes nas lojas da companhia de todo o Brasil.

O aplicativo atua como ponte entre Ongs, tutores e interessados em adotar, além de manter um sistema gratuito de buscas por pets desaparecidos, cruzando dados de localização, raça, porte e outras características para ajudar no reencontro entre o animal e seu tutor.

Dados de uma pesquisa realizada pela Mars Petcare, cerca de 30 milhões de cães e gatos não possuem tutores no Brasil.

Além do acesso ao aplicativo através de QR codes, a parceria entre as duas empresas prevê campanhas educativas sobre adoção responsável, cuidado com o pet e dicas de prevenção.