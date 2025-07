Conselho de Psicologia abre inscrições de adesão em programa social

O edital, publicado pelo Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região, tem validade de 24 meses com participação gratuita

Como parte do programa “Parcerias no Cuidado”, o Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (CRP-11) abriu inscrições para que empresas e prestadores de serviços de Fortaleza e Região Metropolitana possam oferecer descontos e benefícios para psicólogos, servidores e seus dependentes.

O edital de credenciamento fica aberto por 24 meses, com participação gratuita. Os interessados devem consultar o documento disponibilizado no site do CRP e enviar a proposta por e-mail.