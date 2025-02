R$ 179 milhões: novo Hospital Walter Cantídio é a maior licitação da história da UFC

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Está definida a empresa responsável por concluir as obras do novo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), envolvendo o valor total de R$ 179.350.000. Considerada a maior licitação da história da UFC, a mineira Alcance Engenharia e Construção Ltda foi a vencedora.

Segundo o reitor Custódio Almeida, em entrevista à O POVO CBN, as mudanças também vão revitalizar o entorno do Porangabussu e a expectativa é a de que o equipamento seja referência para o Nordeste. "Tudo isso vai exigir uma grande requalificação do campus, envolvendo o trânsito, por exemplo, e a gente já está cuidando disso, a partir do projeto Distrito de Inovação e saúde do Porangabussu".