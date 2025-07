Camilo recebe Cid e reitora da Uva em meio à articulação para hospital universitário em Sobral

No começo de junho o senador disse em entrevista ao O POVO, ter conversado com o ministro sobre a importância de um hospital universitário na região norte do Ceará

O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou nesta terça-feira, 1º, em suas redes sociais que se reuniu com a reitora da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), Izabelle Mont’Alverne. Segundo as redes sociais da instituição, a pauta do encontro envolveu a discussão por "projetos estratégicos da universidade".

O mediador do encontro foi o senador Cid Gomes (PSB). Como mostrou o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, na pauta, a construção de um hospital universitário em Sobral. A coluna já tinha mostrado que Cid já comentava do assunto e apontava a importância de um hospital universitário na Região Norte do Estado, lembrando que Fortaleza e a Região do Cariri já contam com equipamento neste formato.