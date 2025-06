Número falso usa marca do O POVO para distribuir conteúdo; saiba identificar

O contato não possui qualquer relação com a empresa. O grupo de comunicação utiliza exclusivamente a transmissão pelos Canais no WhatsApp

Um número não-autorizado foi identificado nesta sexta-feira, 27, realizando distribuição de conteúdo usando a logo do Grupo de Comunicação O POVO. O Grupo ressalta que utiliza apenas os Canais no WhatsApp e não envia mensagens diretamente aos leitores no aplicativo.

O contato, de final 8074, também usa um DDD incompatível com a sede da empresa de comunicação, localizada em Fortaleza, no Ceará. Qualquer informação compartilhada por esse perfil não foi editada pela equipe ou reproduzida com o aval do O POVO.