Motorista de ambulância ajuda idoso acamado a revisitar rio em Quixeré

Uma demonstração de carinho com um paciente emocionou moradores de Quixeré , na região do Jaguaribe.

O caso ocorreu no último dia 17 de janeiro, mas o registro foi divulgado nessa segunda-feira, 28. O motorista da ambulância era Allysson Nunes, 41. "Fui designado para pegar o Sr. Zé Lopes em casa e trazê-lo ao hospital para fazer uma coleta de exames. Quando cheguei lá, coloquei ele na maca e fui conversando o tempo todo. Perguntei: 'Bora dar uma volta?' e ele respondeu: Tô doido pra andar! Faz muito tempo que estou aqui [em casa]'", contou.

Durante o trajeto, Allysson conversou com o idoso sobre sua vida e descobriu sua saudade de momentos simples, como visitar a famosa barragem na Cidade. Decidido a tornar o dia do paciente especial, Allysson atendeu ao pedido da neta do idoso, que acompanhava o avô durante os exames, e fez um desvio no caminho de volta para que José pudesse rever o local.