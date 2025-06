Ceará amplia cobertura vacinal e reforça proteção em todas as idades

Dia 9 de junho celebra-se o Dia Nacional da Imunização. A data visa conscientizar a população sobre a importância da vacina para reduzir a mortalidade e doenças / Crédito: FERNANDA BARROS

Em 2025, o Ceará ampliou sua cobertura vacinal com ações de incentivo à vacinação e superou a média nacional. Até a última quinta-feira, 4, foram alcançados 39,4% da cobertura vacinal, com aproximadamente 1.504.695 doses aplicadas contra a influenza, segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O percentual conseguiu superar o registrado como média no País inteiro, que somou cerca de 35,9% da abrangência. Neste ano, a vacina contra a gripe passou a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Estratégias de vacinação A titular da Coordenadoria de Imunização do Ceará (Coimu), Ana Karine Borges, afirmou em comunicado que o trabalho continua no decorrer desse semestre, como a realização dos movimentos "dias D" mensais. Ela também frisou que, para além dos postos de saúde, também serão disponibilizadas vacinas em locais estratégicos, como shoppings e terminais de ônibus.

O programa ainda conta com as Caravanas de Vacinação nas Escolas, em que foram visitadas 21 escolas em 15 municípios, nos últimos dois meses. Além das doses dos imunizantes recebidos, o espaço realizou ações e sessões de tira-dúvidas sobre as vacinas. Os colégios contemplados foram nos municípios de Apuiarés, Caucaia, Maracanaú, Fortaleza, Aracati, Aratuba, Acaraú, Itapipoca, Tauá, Pacajus, Maranguape, Quixadá, Paracuru e Penaforte. Além da gripe, a imunização contra o HPV também tem recebido atenção durante essas mobilizações. Vários municípios têm recebido uma Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer e palestras educativas.

Segundo a secretária, a cobertura nas últimas duas séries do Ensino Fundamental entre os meninos era de 30% e saltou para 66%, já entre as meninas já foi alcançado em 81%. No Ceará já contabiliza mais de 544 mil vacinados em 2025 A campanha de vacinação segue no Estado para o público geral, com foco especialmente em pessoas idosas, crianças e gestantes. Do total de 1.504.695 doses aplicadas, mais de 544 mil foram aplicadas na população em geral, aponta a secretária que destaca a informação no site oficial do órgão.