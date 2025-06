Ceará conta com grupo de prevenção e contenção de derramamento de óleo no litoral

Estrutura foi apresentada em março recente, dentro de um Plano de Contingência encomendado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema)

O Grupo de Acompanhamento e Avaliação Estadual (GAA-CE) foi apresentado dentro de um Plano de Contingência, documento encomendado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e criado no âmbito do Programa Cientista Chefe Meio Ambiente (CCMA/Sema/Funcap).

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira, 5, o Ceará se encontra mais preparado para lidar com um dos desastres ambientais de maior impacto: o derramamento de óleo no litoral. Estado apresentou, em março recente, a estrutura de um grupo de prevenção e contenção a casos do tipo.

De acordo com a Sema, a criação do GAA-CE passou a ser articulada depois de 2019, época em que manchas de óleo começaram a aparecer em diversas praias localizadas no Nordeste e no Sudeste.

Cabe ao grupo funções que incluem: "Acompanhar e avaliar todas as ocorrências de óleo no litoral cearense, dar encaminhamentos aos caso e prover de uma estrutura e de recursos financeiros para garantir a eficácia das ações realizadas pelos órgãos e equipes envolvidos na execução do plano".

Além da secretaria, fazem parte da estrutura os órgãos: Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (Cedec), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Capitania dos Portos do Ceará/Marinha do Brasil.

Na época, a ocorrência foi tratada por especialistas como "o maior desastre ambiental no litoral do Nordeste do Brasil". Animais como tartarugas apareciam mortos em orlas, vitimados pelo óleo. De acordo com informações da Sema ao O POVO , a origem da substância ainda é desconhecida, mas uma pesquisa do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) indica que ela pode ter sido derramada de um navio antigo.

Ocorrência mostrou a importância de um plano. "O óleo era retirado da praia e não tinha para onde mandar (...) Para onde mandar esse óleo que era tirado da praia? Quem recebe? Então, a partir daquele momento, vimos a necessidade de ter um plano de contingência para o caso de um acidente desse", conta.

"Foi feito um levantamento do litoral do Ceará com relação à sensibilidade (da zona costeira) ao óleo. As praias foram mapeadas e elas foram classificadas com relação à sensibilidade. Por exemplo, (essas praias) que têm manguezal têm uma sensibilidade maior. Foi feito um plano que fala o passo a passo do que fazer e quem (deve) fazer caso chegue uma mancha de óleo no litoral," completa Ernesto Arruda.

Plano orienta ações de prevenção e contenção

No Plano de Contingência é apresentado um organograma que mostra passo a passo do que deve ser feito tanto para prevenir como para atuar em caso de derramamento de óleo. Entre ações estabelecidas está a criação de um grupo de voluntários, que serão capacitados para auxiliar as atividades das entidades.