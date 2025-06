Elmano elogia Jade, mas quer discutir chapa só em 2026 para evitar conflito na base

No momento em que a oposição acelera as discussões sobre candidatura a governador em 2026 e a base aliada tem grande número de pretendentes ao Senado, o governador Elmano de Freitas (PT) pretende deixar a discussão sobre a chapa majoritária apenas para o próximo ano.

"Interessa à oposição discutir eleição. Para o governo, interesa discutir trabalho. E realizar o trabalho. Quando a gente começa a discutir chapa majoritária muito cedo, o que você faz é trazer conflito das nossas forças políticas para dentro da nossa aliança. Não nos interessa isso", disse Elmano ao jornalista Luciano Cesário, âncora da rádio O POVO CBN Cariri, no sábado, ao final de café com a imprensa no sábado, 31, no Crato , a 538 quilômetros de Fortaleza.

"Eu tenho uma avaliação absolutamente grata, positiva da nossa vice-governadora, tanto que ela hoje acumula uma grande secretaria do governo, que é a Secretaria da Proteção Social. E eu estou muito satisfeito com o trabalho que ela realizou como secretária de Mulheres, com o trabalho que ela realiza como secretária da Proteção Social. Agora, posicionamento político da chapa majoritária nós vamos realizar no ano que vem".

Ele evita não apenas se comprometer com definição como nem mesmo acha que é o momento de discutir o tema. "Nós não vamos neste momento fazer nenhum debate, antecipar debate sobre a montagem da chapa".

Elmano ressaltou que a avaliação do projeto político na próxima eleição dependerá dos resultados apresentados. "Agora nós temos de nos concentrar em garantir as entregas para então, no julgamento político, a gente poder então ter a avaliação do nosso povo se nós conseguimos ou não cumprir aquilo que nós nos comprometemos".