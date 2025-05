Instabilidade no número 192 afeta chamadas ao Samu em Sobral e Eusébio

Problemas com a operadora Oi afetam o número 192. Regiões de Sobral e Eusébio são afetadas, com atendimento via número alternativo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Ceará informou que o número 192 está passando por instabilidade técnica nas regiões das Centrais de Regulação de Urgência (CRUs) de Sobral e Eusébio. Segundo o órgão, a falha está relacionada à operadora Oi, responsável pela linha telefônica utilizada pelo serviço.

“No caso de Sobral, a instabilidade foi causada por um ato de vandalismo com furto de equipamentos na estação da operadora”, explicou Nilson Mendonça, superintendente do Samu Ceará. “Já no Eusébio, a Oi ainda não apresentou uma justificativa formal sobre a origem do problema”, disse.