Com o fim da quadra chuvosa, Ceará registra chuva em mais de 30 municípios

Previsão aponta para redução das chuvas nos próximos dias, com tendência de tempo mais seco e temperaturas acima dos 35 °C em algumas regiões do Interior

Além de Pindoretama, outras cidades também apresentaram volumes significativos de precipitação. Piquet Carneiro (35 mm), Aquiraz (29 mm), Fortaleza (26,2 mm), Granjeiro (25 mm) e Maracanaú (24 mm) estão entre os destaques. A lista ainda inclui municípios como Iracema e Maranguape, ambos com 18 mm, e Baturité, com 17,8 mm.

Previsão do tempo: domingo de chuvas isoladas e início da semana com aumento de calor

A Funceme prevê chuvas pontuais e de baixa intensidade neste domingo. As áreas mais propensas são o Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Sertão Central e Inhamuns. À tarde, as precipitações devem se concentrar no Litoral Norte, enquanto as demais regiões tendem a apresentar maior estabilidade.

Na segunda-feira, 2, o tempo deve permanecer estável na maior parte do Estado durante a madrugada e manhã. No entanto, a partir da tarde, a influência da brisa marítima pode provocar chuvas isoladas em regiões como a Jaguaribana, o Litoral Norte e o norte do Sertão Central e Inhamuns.

À noite, as precipitações podem chegar de forma fraca ao Cariri. Também há possibilidade de chuvas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité, devido à aproximação de áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico.