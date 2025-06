Fiéis lotam Igreja Matriz de Barbalha na abertura da Festa de Santo Antônio

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A missa foi antecedida de uma alvorada festiva às 5 horas, seguida de apresentações das bandas cabaçais e dos grupos de tradição, que fizeram cortejo cultural pelas ruas do Centro Histórico até o Largo da Matriz. Após a missa, presidida pelo Padre Cícero José, os carregadores do Pau da Bandeira se dirigiram até o sítio Flores, Zona Rural do Município, para dar início ao tradicional carregamento do mastro.



Neste ano, a árvore que servirá como mastro para a bandeira de Santo Antônio é um jatobá de aproximadamente 23 metros de altura, com peso estimado em duas toneladas. O tronco será carregado por mais de 300 homens em cortejo até a Igreja da Matriz, num trajeto de 15 km, onde o mastro será erguido e fixado em frente à Igreja.

Programação de shows de artistas locais e nacionais

Após o ritual, feito pelo 97º ano consecutivo, terá início a programação festiva com shows de artistas locais e nacionais, como as cantoras Joelma, Elba Ramalho e as bandas Bonde do Brasil e Seu Desejo.

A Festa de Santo Antônio é reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil desde 2015 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os festejos têm suas origens no final do século XVIII e o cortejo do Pau da Bandeira foi incorporado às celebrações da Igreja em 1928. (Colaborou: Yago Pontes/O POVO CBN Cariri)