Famosos marcam presença na Festa do Pau da Bandeira, em Barbalha

Zeca Camargo , a ex-BBB Eva Pacheco e os atores Silvero Pereira e Chandelly Braz marcaram presença neste domingo, 1º de junho, na tradicional Festa do Pau da Bandeira de Barbalha, no Cariri cearense.

Os famosos estão na região sul do Ceará a convite do ator e influenciador Max Petterson , que grava há três dias um roteiro cultural e turístico para a websérie "Eh do Cariri". À rádio O POVO CBN Cariri , o ator Tiago Abravenel contou que nunca teve uma experiência semelhante.

"Peguei no Pau e casei", brincou o artista ao posar para uma foto com Dona Socorro Luna, responsável pela simpatia que promete tirar as pessoas da solteirice.

O ator e cantor Silvero Pereira posa para foto ao lado de dona Socorro Luna, responsável pela Noite das Solteironas Crédito: Reprodução / Instagram

"A Festa do Pau da Bandeira é a Disneylândia do forró, são três festas em uma. Ela dá início aos festejos juninos do Ceará. Deixamos a festa para o final do roteiro para as pessoas saírem do Cariri no êxtase", disse Max Peterson em um story do Instagram.