Ceará: chuva e queda nas temperaturas do Estado marcam o último fim de semana da quadra chuvosa

Outros quatro municípios da região do Cariri tiveram precipitações acima dos 10 mm: Várzea Alegre (19mm), Baixio (15mm), Umari (14,8mm) e Jucás (11mm). As informações são do levantamento parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 9h50min deste sábado, 31.

O final de semana que marca o fim da quadra chuvosa de 2025 no Estado do Ceará começou com chuva em pelo menos 16 municípios. Entre às 7 horas de sexta-feira, 30, e às 7 horas deste sábado, 31, o maior acumulado foi registrado na cidade de Cariús (52mm), na região do Cariri .

A direção predominante dos ventos neste final de semana será de Leste-Sudeste ao longo do período, com aumento da velocidade na segunda-feira, 2, quando os valores máximos podem ficar em torno de 50 km/h na faixa litorânea e nas regiões de serra.

Em relação à umidade relativa do ar, os menores valores devem ocorrer durante as tardes de domingo, 1º, e segunda-feira, 2, variando entre 30% e 35% no centro-sul cearense. Ainda segundo a Funceme, é esperado um aumento da amplitude térmica no Estado. As temperaturas mínimas devem ficar em torno de 16 °C nas regiões de serra do centro-sul e do oeste do estado na segunda-feira, 2.

De acordo com a previsão do tempo da Funceme, o final de semana no Ceará deve ser marcado por nebulosidade e ocorrência de chuvas esparsas nas macrorregiões da faixa litorânea e em áreas de serra. Destaque para o Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns, onde os acumulados e a área atingida pelas precipitações devem ser mais significativos.

Na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o ingresso de umidade no Ceará favorece precipitações esparsas ao longo do sábado, 31, e domingo, 1º, especialmente nos turnos da noite, madrugada e manhã. Na madrugada de domingo, 1º, pode haver trovoadas isoladas.

De acordo com a Funceme, as chuvas previstas para sábado, 31, e domingo, 1º, resultam, principalmente, do ingresso de umidade no Estado, que fortalece a atuação do sistema de brisa e os efeitos locais.

Para segunda-feira, 2, a previsão indica baixa possibilidade de chuvas isoladas na madrugada e começo da manhã, com maior estabilidade e aumento da temperatura nos demais turnos do dia.

Sábado, 31

Na manhã de sábado, 31, previsão indica chuvas esparsas pela manhã no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém, além de baixa possibilidade de chuvas isoladas no Litoral Norte, no norte do Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Durante a tarde, há alta possibilidade de chuvas isoladas nas macrorregiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. À noite, são esperadas chuvas esparsas no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.