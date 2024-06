Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio reúne devotos em Barbalha

A celebração, considerada patrimônio imaterial do Brasil pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde 2015 , tem origem em uma prática realizada na década de 1860, quando sob orientação do Padre Ibiapina moradores passaram a pendurar bandeiras em suas portas.

Neste ano, o tronco escolhido para ser usado como mastro para a bandeira veio de uma copaíba encontrada no Sítio São Joaquim. Ele foi cortado no dia 17 de maio, tem 23 metros e pesa 2,5 toneladas.

Segundo o repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, no sábado, 1°, a taxa de ocupação dos hotéis da cidade já estava próxima de 100%, conforme dados apurados com a Secretaria da Cultura do município.

Santo casamenteiro



O evento integra uma série de festejos cuja programação começou em Barbalha já na sexta-feira, 31, e seguirá até o dia 13 de junho. Conhecido culturalmente como "casamenteiro", Santo Antônio ganha nesse período, além de homenagens, pedidos de pessoas que estão em busca de um par para a vida.

No dia 1°, por exemplo, aconteceu a Noite das Solteironas, realizada na rua da Matriz, no Centro do município. Momento contou com shows dos cantores João Cláudio Moreno e Nando Cordel, e reuniu pessoas que desejam se casar e que para isso chegam a realizar diversas simpatias para o Santo.

Devotos fazem simpatias durante festividade para conseguir um relacionamento Crédito: Karyne Lane

Já na tarde deste domingo ocorreu o cortejo do Pau da Bandeira com passagem pelo corredor cultural, na rua do Vidéo. Devotos costumam ir a festividade em busca de pequenos fragmentos do tronco utilizado no evento acreditando que seu chá atrai relacionamentos abençoados pelo Santo.