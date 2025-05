Homem é preso por tráfico interestadual de drogas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) com a Polícia Civil do Pará resultou no cumprimento do mandado de prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes policiais da delegacia da 2ª Seccional do Interior Norte de Canindé cumpriram o mandado e o homem foi conduzido à delegacia. Ele segue à disposição da Justiça.

O nome do suspeito não foi divulgado.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.