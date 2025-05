Hemoce realiza coleta de sangue em shopping de Eusébio

O posto de coleta funcionará temporariamente até este domingo, 25, no Terrazo Shopping

O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio , receberá a ação “Hemoce Perto de Você” , ação ocorrerá até este domingo, 25. A iniciativa visa facilitar o acesso a população na doação de sangue e cadastro de medula óssea.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação ocorrerá no estacionamento do local, próximo à entrada B, com estrutura para atender até 60 pessoas por dia. O funcionamento acontece de segunda a sábado, das 10 às 20 horas, e aos domingos, a ação ocorre das 13 às 19 horas.

Com o intuito de incentivar a doação, os doadores poderão utilizar o estacionamento do shopping de forma gratuita, a disponibilidade ocorre durante o período da ação.

Critérios para doação

Os interessados em doar, devem seguir alguns critérios importantes para realizar a doação de sangue, como: ter idade entre 16 e 69 anos, estar saudável e bem alimentado no dia, pesar acima de 50 kg e apresentar documento oficial com foto.