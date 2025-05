Quem são os cearenses que vivem de criar memes e como é o processo de criação

Camilla Uckers e Aildes Oliveira: cearenses explicam o processo de criação de seus conteúdos de humor. / Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

A cada meme compartilhado, mais do que uma piada rápida ou um vídeo engraçado, está em movimento uma engrenagem complexa da cultura digital. No Brasil, essa cadeia encontrou terreno fértil: o país é dito nas redes como um dos maiores produtores de memes do mundo, e muitos criadores já transformaram esse tipo de conteúdo em profissão. Camilla Uckers, influenciadora de Fortaleza (CE), lembra com exatidão o momento em que sua vida mudou: “Esse vídeo ultrapassou a marca de 1 milhão de acessos em uma semana. Foi aí que percebi que poderia transformar isso em profissão, principalmente porque o YouTube incentivava a monetização.”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde então, ela planeja com cuidado cada postagem. “Eu sempre planejo tudo, desde o roteiro até o horário de postar. É importante para ficar organizado.” Já Aildes Oliveira, também fortalezense, com quase 2 milhões de seguidores, conta que a veia humorística surgiu ainda na infância: “Desde sempre amei gravar, fazer brincadeiras e piadas. Quando ganhei meu primeiro dinheiro com uma publi, fiquei chocado com o valor e comecei a levar a sério como profissão.” Mas, o que faz um meme ser bom? Em entrevista ao O POVO, influenciadores explicam o processo de criação de seus conteúdos. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Meme e a arte de viralizar Para o linguista Rafael Nogueira, pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC), os memes são mais do que piadas visuais. “Os memes são textos verbo-visuais, que utilizam elementos escritos e sonoros. Eles funcionam como manifestações do eu que ironizam, criticam ou comentam o cotidiano de forma criativa.”

A influenciadora Camilla Uckers de 33 anos diz não sentir pressão dos seguidores. Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal Camilla Uckers descreve que o segredo está na identificação com o cotidiano: “As pessoas sempre buscam se identificar com aquilo que vivenciam no dia a dia. Sempre busco fazer vídeos nesse estilo para viralizar nas redes.” Seus vídeos mais famosos são as pegadinhas com a avó. “Sempre que gravo ela, o vídeo viraliza. Já fomos até chamadas para ações publicitárias.”

Liduina Oliveira, à esquerda, e seu filho Aildes Oliveira, à direita. Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal Aildes Oliveira também teve seu momento de virada com um conteúdo espontâneo. “Meu primeiro meme que viralizou foi com minha sobrinha. Coloquei um efeito de autotune e ela chorava, parecia que estava cantando. Ficou muito engraçado e muitas pessoas me conheceram a partir daí. Logo depois vieram as publicidades.” 100 homens vs 1 gorila: VEJA o que a ciência diz sobre o viral



Mas, para ele, o sucesso de um meme vai além da técnica: “Tem que ter a sua essência, o seu jeitinho, a sua voz. Aí sim as pessoas vão te conhecer e vão sorrir com seus vídeos.” Indústria dos memes: improviso, rotina e críticas O humor parece espontâneo, mas há método por trás da graça. Camilla prefere organização: “Sempre planejo tudo, como será o vídeo, até o horário de postá-lo.” Já Aildes Oliveira aposta no improviso: “Às vezes faço algum rabisco de roteiro, mas geralmente tudo vem na minha cabeça e já faço o vídeo logo em seguida.” Ambos sentem o impacto das redes. “Do meu lado, não tem pressão, mas os seguidores às vezes cobram quando demoro a postar”, diz Camilla. Aildes, por outro lado, admite: “Eu me pressiono muito, principalmente nos stories. Gosto de trazer sempre algo novo, introduzir fantasias ou coisas que ninguém espera.”