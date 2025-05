Estudantes de Beberibe enfrentam dificuldades por falta de transporte universitário

Sem ônibus para Uece e UFC, alunos relatam atrasos, exclusões e precariedade no serviço oferecido pela prefeitura de Beberibe

Atualmente, o serviço de ônibus oferecido pela prefeitura do município localizado a 81,95 km de Fortaleza atende apenas uma universidade particular, deixando de fora alunos de instituições públicas, o que tem comprometido o acesso ao ensino superior de forma ampla e igualitária.

Universitários de Beberibe denunciam falta de transporte universitário para ir aos campi da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da Universidade Federal do Ceará (UFC) .

Para Germano Souza, estudante de Administração da Uece, o trajeto até a universidade leva cerca de uma hora e, muitas vezes, ele acaba chegando atrasado para as aulas, que começam às 7h30min.

A principal reivindicação dos estudantes é a ampliação das rotas e horários do transporte universitário. Atualmente, não há ônibus disponíveis para os turnos da tarde e da noite, o que obriga muitos alunos a pagar pelo próprio transporte ou faltar às aulas.

Outro ponto crítico levantado pelos alunos é a qualidade dos ônibus que circulam. Segundo eles, os veículos apresentam problemas como bancos quebrados, ventilação ineficiente e manutenção irregular, o que torna as viagens desconfortáveis e, em alguns casos, inseguras.

"Nesta segunda-feira, 12 de maio, cerca de 15 estudantes ficaram sem ir à universidade, pois o ônibus estava lotado. Para não faltar aula, alguns alunos tiveram que pagar um táxi, que custou R$ 150,00, com o alto valor muitos alunos não foram hoje para a universidade", disse Germano, que precisou faltar aula devido o ocorrido.

Estudantes novatos enfrentam dificuldade em conseguir vaga no ônibus universitário

Outro ponto de crítica é o critério de seleção para acesso ao transporte, que exige histórico de frequência acadêmica. Para os alunos, essa exigência é injusta, pois exclui os calouros que ainda não possuem esse documento, dificultando o acesso às salas de aula desde o início do curso.

Diante da falta de respostas da administração municipal, os estudantes procuraram o vereador Arlindo Carvalho, que enviou um ofício à prefeita de Beberibe, Michele Queiroz, solicitando uma reunião para discutir o assunto, no dia 28 de janeiro de 2025. Mas até o momento, segundo os estudantes, não houve resposta da administração. A justificativa apresentada foi a indisponibilidade da agenda da prefeita.



Os estudantes também destacam o exemplo do município de Cascavel, que oferece transporte universitário em todos os horários e com estrutura adequada para receber estudantes de diversas universidades públicas e privadas. Lá, os veículos passam por manutenção constante, são modernos e cumprem itinerários eficientes.