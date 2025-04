Ataque israelense no Líbano deixa um morto

Um ataque israelense matou uma pessoa, nesta quinta-feira (17), no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês, e o Exército israelense disse que matou um comandante do Hezbollah. Apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano, o Exército israelense frequentemente realiza ataques no Líbano, alegando que tem como alvo comandantes e infraestruturas do Hezbollah.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Um ataque do inimigo israelense contra a localidade de Aitarun resultou em uma morte", disse o Ministério da Saúde. O ataque ocorreu um dia depois de ataques separados terem matado duas pessoas no sul do Líbano, onde Israel disse ter atacado dois combatentes do Hezbollah. O Exército "agirá contra qualquer tentativa do Hezbollah de reconstruir ou estabelecer uma presença militar sob cobertura civil", havia declarado anteriormente. Após a eclosão da guerra em Gaza em 7 de outubro de 2023, desencadeada por um ataque do Hamas em território israelense, o Hezbollah, que afirma apoiar o movimento islamista palestino, abriu uma frente contra Israel, disparando foguetes contra o território israelense.