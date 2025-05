Chuvas: Recife renova 'estágio de atenção' para esta quinta-feira; orientação é evitar deslocamentos

Chuvas no Recife em maio de 2025 / Crédito: TV_JORNAL DO COMMERCIO

Após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quarta-feira (14), o Centro de Operações do Recife (COP) renovou o 'estágio de atenção' às 05h15 desta quinta (15). A central orienta que, se a população puder, permaneça em casa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O COP reforçou a necessidade de manter os cuidados e ficar em um local seguro. A orientação é, se puder, evitar deslocamentos pela cidade. A chuva levou a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) a emitir alerta de estado de atenção. A previsão da Apac indica a continuidade de pancadas de chuva ao longo desta quinta-feira (15), com intensidade moderada (pontualmente forte) na RMR, na Zona da Mata Norte e na Zona da Mata Sul.

A Prefeitura do Recife suspendeu as aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede durante o turno da manhã. Além disso, também estão suspensas as atividades e atendimentos não essenciais da Prefeitura do Recife.