Operação nacional contra abuso sexual de crianças cumpre mandado no Ceará

A Operação Nacional Proteção Integral visa identificar e prender criminosos no País que agem, principalmente, na internet com o intuito de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infantojuvenil .

Ações no combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes foram ampliadas pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira, 12. Iniciativa soma 17 prisões em flagrante e seis preventivas. No Ceará, foi cumprido um dos 72 mandados de busca e apreensão.

No total, 72 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 22 estados do País, até o momento, sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF. Destes, um mandado com apreensão de celular e equipamentos eletrônicos ocorreu no Ceará.

Proteção e orientação

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.