Cemitérios de Fortaleza se preparam para visitas no Dia das Mães

Os cinco cemitérios públicos receberam reforços no serviços de limpeza e conservação para que as visitas sejam realizadas da melhor forma. Veja programação de missas e cultos

Por isso, além das celebrações ecumênicas que estão sendo organizadas, os locais receberam reforço nos serviços de limpeza e conservação nestes últimos dias, para que as visitas sejam confortáveis e acolhedoras.

Neste domingo, 11, em virtude do Dia das Mães , os cinco cemitérios públicos de Fortaleza estão se preparando para receber aqueles que farão visitas para prestar suas homenagens póstumas. A celebração das Mães é uma das datas de maior visitação anual dos equipamentos, atrás apenas do Dia de Finados.

Entre os serviços que reforçaram as ações cotidianas já realizadas pela Prefeitura, estão: capinação, varrição e retirada de resíduos sólidos de vias e proximidades de túmulos.

O maior cemitério público de Fortaleza, o Cemitério Parque Bom Jardim, no bairro Bom Jardim, acolherá visitantes das 7 às 18 horas. No local, serão celebradas missas das Igrejas Católica Apostólica Brasileira e Católica Apostólica Romana, às 7 horas e às 10 horas respectivamente. Às 11 horas, será celebrado um culto evangélico. Haverá distribuição de mudas na entrada do cemitério.

Já o Cemitério São José, no bairro Parangaba, estará aberto das 7 às 16 horas. Às 10 horas da manhã será celebrada uma missa, e às 11 horas e 12 horas, os cultos evangélicos.