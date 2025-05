Área de 181 metros é motivo de disputa territorial entre CE e RN

Ceará e Rio Grande do Norte disputam uma área de 181 metros entre as cidades de Icapuí (CE) e Tibau (RN). Recolocação da placa que demarca a divisa entre os estados ser recolocada na rodovia estadual CE 261 motivou a questão. Para o município potiguar, a placa avançou sobre o território dele. O caso é motivo de debate desde abril.

“O relatório técnico identificou, com base em dados georreferenciados pelo IBGE, a existência de loteamento e infraestrutura urbana do município de Tibau (RN) em território cearense”, informou a PGE-CE.

Em nota enviada ao O POVO , a Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) informou que solicitou ao Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará (Ipece) a realização de um estudo na área em questão.

Grupo de trabalho será formado

Além disso, a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte (PGE-RN) e o município de Tibau foram oficiados na terça-feira, 6, informando o fato e demandando a criação de uma comissão entre os governos dos estados e dos municípios para que, com diálogo, possam chegar a um acordo sobre o real contorno da divisa na forma como indica os órgãos oficiais.

O POVO procurou o Governo do Rio Grande do Norte para os esclarecimentos sobre o caso, e o poder executivo informou que recebeu representantes do município de Tibau, com a prefeita do município, Lidiane Marques, seu vice, José Haroldo, vereadores e assessores jurídicos.

A governadora do estado vizinho, Fátima Bezerra (PT) anunciou que um um grupo de trabalho para tratar do conflito envolvendo os limites territoriais do município potiguar com Icapuí, no Ceará, será formado para tratar do assunto.