Ceará registra chuva em mais de 30 cidades; veja previsão para hoje

Foto de apoio ilustrativo. Mais de 30 municípios cearenses registram chuva; máxima chega a 45,6 mm na Capital / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O Ceará registrou chuvas em mais de 30 municípios das 7 horas de sexta-feira, 9, às 7 horas deste sábado, 10. Ao todo, 38 cidades do Estado tiveram precipitações. Entre as localidades, a chuva mais expressiva ocorreu em Fortaleza, no Litoral, com 45,6 mm observados no posto Caça e Pesca. Ainda na Capital, outro ponto ficou entre os dez postos com os maiores acumulados do Estado. Foram observados 29,8 mm no Posto da Defesa Civil, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 8h50min.