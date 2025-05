Ceará tem mais de 1.200 animais resgatados em rodovias estaduais entre janeiro e abril de 2025

Nos quatro primeiros meses de 2025, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) registrou o resgate de 1.225 animais em rodovias estaduais do Ceará. O número representa uma queda de mais de 4% em comparação ao mesmo período de 2024, que contou com 1.282. O número foi apresentado pelo superintendente do Detran-CE, Waldemir Catanho, em entrevista à rádio O POVO CBN nesta quinta-feira, 8.

