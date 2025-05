Câmara aprova novo marco das concessões e PPPs; texto volta ao Senado

O relator retirou a proposta inicial de possibilitar que o poder público oferte, a título de garantia, recursos de fundos especiais como o Fundo Nacional da Saúde, os Fundos da Educação, o Fundo Penitenciário, o Fundo da Polícia Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Segundo apurou o Broadcast Político , a liderança do governo foi contrária à ideia. Além disso, o relator retirou do texto a possibilidade de concessão por adesão, também por oposição do governo. Inicialmente, diferentes entes federativos poderiam aderir aos termos de licitação de um mesmo edital.

Uma das novas regras é a previsão de "repartição objetiva de risco entre as partes" no caso de concessões de serviço público, concessões precedidas de obra pública e permissão de serviço público. O marco também prevê que a licitação poderá ter por objeto a prestação de serviços e a execução de obras conexos, a chamada "concessão multimodal", quando a mesma concessionária realiza serviços associados por eficiência econômica, ganhos de escala, complementaridade de escopo ou atendimento integrado. Essa concessão poderá contemplar serviços e obras "não afetos" ao mesmo setor e a execução de obras que, após a entrega, não venham a ser geridas e exploradas pela concessionária.

A legislação passa a reconhecer a ocorrência de evento que impacte o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse caso, o poder concedente poderá adotar medidas que assegurem a redução dos efeitos, até a conclusão da apuração do valor a ser reparado. Outro ponto do projeto é a possibilidade que os editais de licitação e os contratos prevejam que as concessionárias realizem projetos associados ou explorem atividades que gerem receitas alternativas, sob a condição de dispor se haverá exclusividade da concessionária nesses casos e se as receitas serão consideradas na aferição do equilíbrio econômico-financeiro, destinadas à modicidade tarifária ou voltadas para reduzir obrigações de pagamento do poder concedente.

Além disso, o marco das concessões e PPPs estipula que, no julgamento das propostas, podem ser utilizados como critérios: a melhor técnica; a melhor técnica, com preço fixado no edital; o menor aporte de recursos pelo poder concedente para a realização de obras ou aquisição de bens reversíveis; o menor valor de receita auferida pela concessionária com prazo variável para a exploração do serviço; o menor prazo para a exploração do serviço público; a maior quantidade de obrigações de fazer, de acordo com a relação, os pesos e os critérios estabelecidos no edital; ou o maior porcentual da receita destinada ao poder concedente ou à modicidade tarifária. Os critérios podem ser combinados, e não será possível adotar isoladamente as condições de menor aporte de recursos pelo poder concedente e maior quantidade de obrigações a fazer.

A matéria estabelece que o poder concedente poderá intervir na concessão "no caso de risco aos usuários, ao meio ambiente ou descumprimento grave do contrato". A intervenção será de responsabilidade do Poder Executivo, com a designação de um interventor, o valor da sua remuneração, o responsável pelo pagamento, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. A intervenção implica a suspensão do mandato dos administradores e dos membros do conselho fiscal, o que dá ao interventor "plenos poderes" de gestão sobre as operações e os ativos da concessionária.