Todos os ônibus da RMF devem circular com ar-condicionado, determina Arce

A partir da sexta-feira, 2, todos os ônibus da Região Metropolitana de Fortaleza devem passar a operar com ar-condicionado. A determinação é da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), que fiscaliza e e regula a prestação de serviço público no Estado.

Com a licitação do serviço de transporte metropolitano regular realizada em 2024, a Arce passou a pagar por quilômetro rodado pelos coletivos, e não mais por passageiro.