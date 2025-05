Quem é o "Careca do INSS", peça central do esquema de fraudes apontado pela PF

Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", é peça central do esquema de fraudes / Crédito: Reprodução/Redes sociais

O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes foi apontado pela Polícia Federal (PF) como uma das principais figuras nas fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Conhecido como “Careca do INSS”, ele fez repasses milionários a servidores relacionados com as irregularidades. Ainda segundo as investigações, ele teria recebido R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e transferiu R$ 9,3 milhões para servidores do INSS entre 2023 e 2024. Ele seria o facilitador das operações criminosas.

Em relatório da PF, o lobista aparece como sócio de 21 associações, sendo 19 delas criadas a partir de 2022. Dessas, pelo menos quatro estão envolvidas e foram empregadas no esquema do INSS de desconto indevidos para os aposentados. Um dos alvos da Operação Sem Desconto, ele recebia o dinheiro e realizava repasses a servidores do órgão que supostamente participavam do esquema. O papel dele seria também o de conseguir dados dos pensionistas para que as associações descontassem na folha de pagamento de forma irregular. Em meio à crise no INSS, o então presidente Alessandro Stefanutto foi demitido no dia 23 de abril. Para substituí-lo, o procurador federal Gilberto Waller Júnior foi nomeado para o cargo por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 30 de abril. A nomeação foi assinada pela ministra-chefe substituta da Casa Civil, Miriam Belchior. Leia mais Beneficiário do INSS que foi descontado indevidamente deve ser ressarcido em dobro Sobre o assunto Beneficiário do INSS que foi descontado indevidamente deve ser ressarcido em dobro

Operação Sem Desconto No último 23 de abril, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a “Operação Sem Desconto”, com abrangência nacional, com o objetivo de combater um esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Para cumprir a operação, cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumpriram 211 mandados judiciais, além de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens em valor acima de R$ 1 bilhão. Seis servidores foram afastados de seus cargos. Também foram realizados seis mandados de prisão temporária no Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Durante a apuração, foram descobertas irregularidades nos descontos de mensalidades associativas aplicadas aos benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS. As cobranças indevidas ocorreram ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019, e continuaram até o governo Lula, em 2024. O montante de cobranças é estimado em R$ 6,3 bilhões. Conforme a PF, os criminosos devem responder pelos seguintes crimes: corrupção ativa;

corrupção passiva;

violação de sigilo funcional;

falsificação de documento;

organização criminosa;

lavagem de capitais. Associações com sede em Fortaleza Conforme a PF, o escritório da advogada Cecília Rodrigues Mota, localizado na capital cearense, repassou para beneficiários do esquema de fraudes cerca de R$ 14.081.937,35 de associações e de empresas relacionadas a ela.