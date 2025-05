Morre Pedro Coelho da Silva, Mestre da Cultura do Ceará

Em 2015 recebeu do Governo do Estado o título de Mestre da Cultura do Ceará / Crédito: Reprodução/ Secult

Morreu na manhã desta sexta-feira, 2, Pedro Coelho da Silva, reconhecido como Mestre da Cultura do Ceará. Com 82 anos, ele faleceu em decorrência de problemas de saúde. Poeta popular e vaqueiro aboiador, profissão que exerceu ao longo de 51 anos, Pedro foi homenageado pelo Governo do Estado em 2015 com o título de Mestre da Cultura. CONFIRA| Cora Coralina: a doceira que se tornou poeta popular após publicar primeiro livro aos 75



Pedro nasceu no dia 12 de abril de 1943, no município de Acopiara, a cerca de 340 km de Fortaleza. Desde a infância, aprendeu a lida com o gado, acompanhando de perto o trabalho do avô, Chico Salviano. Destacou-se como aboiador e poeta de vaquejada, tornando-se um dos maiores representantes da cultura sertaneja do Ceará. Durante um tempo foi casado com Maria Iramar, com quem teve dois filhos: Pedro Júnior e Jardel Coelho. Os filhos atingiram a graduação: um em administração de empresas e o outro em direito. Com sua poesia, Pedro narrava o cotidiano do sertanejo, especialmente nas regiões Centro-Sul, Sertão Central e Inhamuns. Participou de diversos eventos culturais no estado e teve sua história registrada em reportagens, programas de TV e no documentário "Pedro Coelho – O Brasileiro do Sertão", dirigido por Elias Batista. Em nota, a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) lamentou profundamente o falecimento e destacou a relevância de Pedro para a identidade cultural do estado, homenageando sua trajetória como um verdadeiro "tesouro vivo" da cultura cearense.